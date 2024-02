São Paulo e James vão rescindir contrato por decisão do colombiano

A passagem de James Rodríguez pelo São Paulo vai chegar ao fim. Após reunião realizada hoje, ficou decidido que clube e o meia colombiano vão rescindir o contrato por decisão do atleta.

A crise entre as partes ficou mais forte após James não viajar com o elenco para a Supercopa do Brasil.

O colombiano foi o único a não viajar para Belo Horizonte. O jogador optou por ficar na capital paulista ao saber que não estaria na lista dos relacionados para a final contra o Palmeiras.