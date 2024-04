BB emprestou mais de R$ 10 milhões a acusado de usar agente laranja

Procurado por Ecoa, o BB disse por meio da assessoria de imprensa que o banco não comenta casos específicos em respeito ao sigilo bancário e reiterou o compromisso para seguir as legislações e regulamentações sobre o tema. "O BB está seguro sobre a conformidade em seus processos de concessão de crédito, que são acompanhados por órgãos reguladores e fiscalizadores."

Diante dessa premissa, não concedemos crédito rural a empreendimento localizado em imóvel rural em que exista embargo de órgão ambiental competente, Federal ou Estadual, decorrente de uso econômico de áreas desmatadas ilegalmente no imóvel rural e desde que registrado na lista de embargos do Cadastro de Autuações Ambientais e Embargos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), conforme previsto no MCR 2-9. Além da base de embargos do Ibama, o BB verifica a lista de embargos emitidos pelo ICMBio.

O Banco do Brasil possui processo automatizado, com uso de soluções analíticas que verificam se a área a ser financiada possui restrições legais ou vedações normativas, utilizando bases públicas. As operações são submetidas à ferramenta Diagnóstico Geo Socioambiental, com uma verificação caso a caso, que impede a contratação da operação no caso de sobreposição com as bases geográficas impeditivas.

Ainda assim, todas as operações de crédito contam com cláusulas que permitem a decretação do vencimento antecipado e a suspensão imediata dos desembolsos em caso de ocorrência de infringências socioambientais; e o Banco faz valer essa cláusula sempre que qualquer irregularidade é constatada. De forma diligente e conforme previsto no MCR, o BB efetua o monitoramento constante e a fiscalização das operações de crédito rural para verificar a adequação da condução do empreendimento pelo mutuário; a situação das garantias vinculadas e a compatibilidade do empreendimento ou do mutuário com o programa ou a linha de crédito objeto do financiamento. Este processo de monitoramento e fiscalização busca identificar operações com indícios de irregularidades e prevenir possíveis desvios de finalidade na contratação e na condução dos empreendimentos financiados, conforme definido na regulamentação aplicável ao crédito rural.

Na página de sustentabilidade do BB constam exemplos da aplicação prática de nossa diligência social, ambiental e climática."