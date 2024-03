Estudo prevê 50 milhões sem água na África: 'Será muito cara', diz autor

As projeções em nível de país sugerem perdas econômicas muito maiores no PIB, variando de 11,2% a 26,6% no longo prazo, nas regiões mais afetadas da África. Quando as economias diminuem de tamanho, as empresas podem fechar, empregos são destruídos e novos empregos não são criados.

Para o povo da África, isso é muito significativo porque se prevê que, nos próximos anos, a população do continente chegará a mais de 2 bilhões. A população africana é a mais jovem do mundo. Portanto, se as economias africanas encolherem, onde esses jovens encontrarão sua fonte de sustento? Essa é uma grande preocupação.

É provável que 50 milhões de africanos enfrentem estresse de água. O que isso significa?

Significa grave escassez de água em residências e indústrias. Por exemplo, se você costumava ter acesso à água o dia todo, terá um fornecimento muito menor - uma quantidade tão baixa que não atenderá às suas necessidades. Essa é uma questão de demanda e oferta. Haverá uma demanda maior por recursos hídricos, mas devido à escassez de oferta, os preços da água aumentarão. No futuro, se nada for feito, a água na África será muito cara.

Medidas de adaptação e mitigação podem nos ajudar a evitar esse desastre?

Quando falamos de mudança climática, trata-se de ação comunitária ou coletiva. Obviamente, os governos são os grandes protagonistas. Os governos precisam promover os esforços de mudança necessários, apoiando iniciativas de adaptação e mitigação do clima, seja diretamente ou por meio de projetos de incentivo.