Macho à esquerda, fêmea à direita: ornitólogo acha raríssimo saí-tucano 'meio a meio'

Uma descoberta incomum: um pássaro Chlorophanes spiza, popularmente conhecido como saí-verde ou saí-tucano, com características tanto de macho quanto de fêmea no mesmo corpo, com a parte masculina à direita, e a feminina, à esquerda.

O saí-tucano habita boa parte da América Latina, do sul do México até o sudeste do Brasil, e mede cerca de 13 a 14 centímetros. Machos têm coloração azul-esverdeada, e as fêmeas, verde-grama.

Esta é a primeira vez que o fenômeno é observado em uma ave em seu habitat natural. Há mais de um século, isso já havia sido descoberto na mesma espécie, mas não na natureza - e o pássaro tinha exatamente o padrão oposto, com a parte da fêmea à direita, e a do macho, à esquerda.