Cobra grita? Brasil grava pela 1ª vez 'canto' de serpente: 'Revolucionário'

Além de Igor, assinam o artigo os pesquisadores: Alexander Tamanini Mônico e Esteban Diego Koch. O objetivo principal deles ao fazerem a trilha na cidade de Presidente Figueiredo (AM) era coletar amostras para projetos próprios.

O 'grito'

Os pesquisadores estavam filmando um exemplar do sexo masculino quando foram surpreendidos pela emissão do que chamaram de "grito". O vídeo foi divulgado nas páginas do Projeto Suaçuboia, criado por pesquisadores envolvidos no estudo, e do Inpa - veja acima.

Cobra foi gravada emitindo uma vocalização curta, mas que é considerada revolucionária para os estudos da espécie Imagem: Reprodução/Instagram

"O canto teve duração de 0,06 segundo, atingindo 3036 Hz em sua frequência de pico com nota modulada, emitida por meio da exalação de ar pela laringe", escreveram os pesquisadores no artigo científico.