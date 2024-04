Zeus: quem é o misterioso francês que esbanja carrões e pés descalços

Ilan Tabianah, 51, ficou famoso nas redes sociais por ser muito parecido com Zeus, da mitologia grega, mas seus posts nada tem a ver com a divindade. Considerado o influenciador mais popular do Tik Tok em 2023, ele gosta de esbanjar uma vida luxuosa: fica em hotéis de luxo, dirige Lamborghini e Ferrari, posa com jovens modelos.

Também é conhecido por sua aparência: bronzeado, barba grisalha, cabelos longos e pés descalços —ou de chinelo.

Zeus nunca mostrou a sua voz aos seguidores e isso alimenta uma imagem de "divindade inacessível".