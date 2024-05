Aos 85 anos, 'Rainha do Brasil' viraliza dirigindo Porsche e outros carrões

Aos 85 anos, a aposentada Maria Berklian é conhecida no TikTok como "Rainha do Brasil" e "prima de Dom Pedro I" - uma brincadeira, pois ela não tem parentesco com o primeiro imperador do país.

Ela já soma 2,6 milhões de seguidores e mais de 41,7 milhões de curtidas em seus vídeos.

Entre os vídeos com milhões de visualizações estão os que a idosa aparece dirigindo seus carros ou comprando um novo veículo de luxo para a sua coleção.