Polícia apreende R$ 5 milhões em carros roubados em ferros-velhos nos EUA

A polícia não deu a lista dos veículos especificamente, mas disse que eram principalmente picapes.

Os locais davam a impressão de serem oficinas de reparação reais, mas funcionavam como desmanches. Para a polícia, os estabelecimentos estão ligados a crimes piores.

O major Paul Suarez disse que os locais estão relacionados ao Cartel Jalisco Nueva Generación, "uma das organizações criminosas mais poderosas e perigosas do México, caracterizada pela violência extrema e pelo tráfico das substâncias mais mortíferas", segundo ele.

