5 manias para poupar combustível que na verdade fazem o carro beber mais

A orientação é dar preferência a postos conhecidos e sempre pedir a nota fiscal para comprovar a compra.

Afinal de contas, gasolina "batizada" com solvente e etanol adulterado com adição de água são capazes de afetar seriamente a saúde do motor e dos seus agregados.

O solvente danifica componentes como dutos, vedações e peças emborrachadas, além causar a formação de depósitos no interior do propulsor. Etanol com mais água do que determina a especificação acelera a corrosão de itens e traz funcionamento irregular.

As consequências imediatas do abastecimento com combustível adulterado são perda de performance e alta no consumo.

4 - Rodar sempre com o motor frio

Rodar pouco a cada dia não garante gastar menos combustível - pelo contrário, ainda faz o carro "beber" mais.