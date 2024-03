'Arremesso' de carros virou tradição nos EUA e nasceu após batida em alce

O motivo do evento

Tudo começou após uma mulher atropelar um alce com seu carro. Os danos no veículo foram grandes e seu marido, o proprietário do automóvel, desistiu de consertá-lo.

Após a batida, ele simplesmente jogou o carro de um penhasco colocando pedras em seu acelerador. O ato ficou famoso e acabou por virar uma tradição em todo 4 de julho.

Assim, carros sem ocupantes, com o volante travado e acelerando caem de um penhasco para delírio da plateia todos os anos no Alasca.

A cada ano, o evento ganha mais adeptos. O penhasco tem pouco mais de cem metros de altura.

Os carros, depois do "show", são reciclados. Até mesmo bombeiros ficam de prontidão para agir em caso de fogo.