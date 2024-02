Carrão em casa e muito luxo: o prédio de Messi feito pela Porsche nos EUA

Em um vídeo publicado pelo canal Supercar Blondie (abaixo), é possível ver que a partir do estacionamento é possível acessar um elevador de carros. Nele, o proprietário coloca seu supercarro dentro de casa sem nem precisar manobrá-lo.

Com um Porsche 911 Dakar, o apresentador entra com o carro no elevador. A partir daí, o modelo vai sob trilhos até o apartamento. Depois de subir no elevador, o carro é colocado bem na sala de estar da casa, compondo assim o visual do cômodo.

Com 330 metros quadrados, cada apartamento tem, além o local para guardar o carro dentro de casa, também de duas a 11 vagas no estacionamento. Não se sabe quantas Messi possui.

Discreto com sua vida privada, Messi possui carrões como Ferrari F355 S Spider Scaglietti, Ferrari F430 Spyder, Maserati Gran Turismo MC Stradale, entre outros.

No apartamento, há três suítes com vista para o mar, incluindo maior - que tem acesso para a sacada, que - com vista para o Oceano Atlântico - possui uma piscina.

Confira aqui: