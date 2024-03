Fala lenta é mais indicador de declínio cognitivo do que esquecer palavras

No estudo, os pesquisadores pediram a 125 adultos saudáveis, com idades entre 18 e 90 anos, que descrevessem uma cena em detalhes. As gravações dessas descrições foram posteriormente analisadas por um software de inteligência artificial (IA) para extrair características como a velocidade da fala, a duração das pausas entre as palavras e a variedade de palavras usadas.

Os participantes também realizaram um conjunto padrão de testes que medem a concentração, a velocidade de raciocínio e a capacidade de planejar e realizar tarefas. O declínio relacionado à idade nessas habilidades “executivas” estava intimamente ligado ao ritmo da fala cotidiana de uma pessoa, sugerindo um declínio mais amplo do que apenas a dificuldade de encontrar a palavra certa.

Um aspecto novo desse estudo foi o uso de uma “tarefa de interferência imagem-palavra”, uma tarefa inteligente criada para separar as duas etapas da nomeação de um objeto: encontrar a palavra certa e instruir a boca sobre como dizê-la em voz alta.

Durante essa tarefa, foram mostradas aos participantes imagens de objetos do cotidiano - como uma vassoura (“broom” em inglês) - enquanto era reproduzido um clipe de áudio de uma palavra com significado relacionado, como “mop” (esfregão), que dificulta pensar no nome do objeto na imagem, ou com som semelhante, como “groom” (noivo), que pode facilitar a tarefa.

É interessante notar que o estudo descobriu que a velocidade natural da fala dos adultos mais velhos estava relacionada à sua rapidez em nomear os objetos nas imagens. Isso destaca que uma desaceleração geral no processamento pode estar por trás de mudanças cognitivas e linguísticas mais amplas com a idade, em vez de um desafio específico na recuperação da memória para palavras.