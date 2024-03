Quais chás as grávidas devem evitar? Entenda os motivos e tome com cuidado

Outros tradicionais, como o chá preto, o mate e o verde podem provocam contrações uterinas, pois contêm cafeína, que estimula o sistema nervoso central e provoca palpitações cardíacas na grávida.

Apesar deste potencial efeito, Eduardo Zlotnik, obstetra do Hospital Albert Einstein (SP), avisa que os chás com cafeína são seguros se consumidos com moderação.

"Vários estudos confirmam que a substância só é prejudicial se ingerida em excesso —mais de 300 mg por dia, o que equivale a três xícaras médias de chá preto", diz Zlotnik.

Já a FDA (Food and Drug Administration), agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, defende que a ingestão deveria se manter abaixo de 200 mg diários.

Confira a seguir a lista dos chás provenientes de ervas emenagogas, aquelas com substâncias que provocam a contração uterina, podendo causar hemorragias e levar ao aborto, segundo Marcela Voris, nutróloga da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia), porém, ressaltamos mais uma vez: fale com o seu médico.

Quais chás as grávidas devem evitar?

Os piores chás para grávidas incluem: