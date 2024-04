Hidratante com cor da MAC: Vanessa Rozan diz se produto viral vale a pena

Um hidratante facial com cor que viralizou nas redes sociais é o tema do episódio do Lab da Beleza desta terça-feira (02/02). A apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan testa o Strobe Dewy Tint, da MAC Cosmetics, que promete hidratar a pele e proporcionar um efeito luminoso. Mas será que o produto vale a pena?

Vanessa testa dois tons do hidratante, os de número 1 e 3. A expert aplica o produto com os dedos e, pela sua textura, compara-o com um protetor solar com cor. O hidratante da MAC, segundo o rótulo, porém, não protege contra o sol.

O efeito luminoso é percebido logo nos primeiros instantes depois da aplicação. "Ele tem um acabamento que dá um efeito 'glow' na pele", elogia a maquiadora. Mas Vanessa também deixa um "aviso para os navegantes": o hidratante pode não ser o ideal para peles oleosas.