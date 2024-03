Vanessa Rozan testa blush que promete se adaptar ao tom de pele de cada um

Um blush que viralizou nas redes sociais por apresentar "cor universal" é o tema do décimo quarto episódio do Lab da Beleza desta terça-feira (19/03). A apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan testa o blush Rosy Glow, da marca francesa Dior, e compara o produto com sua imitação nacional: o Sunny Cheeks, da marca Mari Maria.

A primeira opção, que custa R$320, ficou conhecida por reagir com o pH do rosto e se adaptar a todos os tons de pele. Sua "cópia" mais barata ("dupe") sai por R$40. Vanessa testa a cor pink do blush da Dior e o tom "flashy" da Mari Maria.

A aparência dos dois produtos é quase igual, mas uma das primeiras coisas que a expert observa são as diferenças no rótulo de cada um.