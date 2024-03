Sardas com brócolis: Vanessa Rozan critica técnica que viralizou no TikTok

O protagonista do décimo terceiro episódio do Lab da Beleza é o brócolis. Isso mesmo: a apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan coloca à prova uma técnica com o legume verde que viralizou no TikTok. O truque consiste em passar contorno em bastão no alimento e aplicá-lo nas bochechas, dando batidinhas, para criar sardas falsas.

Antes mesmo de começar, a expert demonstra indignação com a trend, que ela considera um "desperdício de comida". "Estou descrente que a humanidade chegou nesse lugar, acho que a gente tinha que repensar redes sociais e maquiagem", diz. "Chegou no limite da barbárie".

Legume não entra mais no Lab da Beleza. Acabou. Tem gente passando fome. Não dá. Várias discussões eu posso ter aqui a respeito disso, eu estou indo da mais hilária, mas estou revoltada. Vanessa Rozan