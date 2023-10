Jovem estuprada e morta na UFPI: Justiça condena réu mas exclui feminicídio

Maria do Socorro Nunes, 53, dormia com a cabeça para trás em uma cadeira da recepção do Fórum Criminal de Teresina, às 5h50 do último sábado. Haviam se passado 20 horas desde o início do julgamento pela morte da filha mais velha, a estudante de jornalismo Janaína Bezerra, 22, assassinada e estuprada em janeiro deste ano em um campus da UFPI (Universidade Federal do Piauí).

"Vou ficar aqui nem que dure um mês. Minha filha não vai descansar enquanto não houver justiça", disse a mãe. Às 7h veio o resultado: 18 anos e seis meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado (emprego de meio cruel), estupro, vilipêndio de cadáver e fraude processual. A qualificadora de feminicídio foi excluída pelo júri, o que diminuiu a pena final.

Na noite do dia 28 daquele mês, alunos da UFPI (Universidade Federal do Piauí) fizeram uma festa no campus e, na manhã seguinte, um segurança da instituição avistou Thiago Mayson Barbosa, 28, carregando Janaina nos braços. Ensanguentada, foi levada às pressas pelos servidores para o hospital. Mas já chegou lá morta.