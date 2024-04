Resultado da Amazon supera estimativas, mas empresa não atinge previsão de receita

A receita líquida mais do que triplicou, para 10,4 bilhões de dólares no primeiro quarto, ou 98 centavos por ação, em comparação com 3,2 bilhões, ou 31 centavos por ação, no primeiro trimestre de 2023. Isso supera a estimativa média de lucro por ação dos analistas de 83 centavos.

A Amazon.com contrariou uma tendência da Big Tech de anunciar dividendos, após os rivais Alphabet e Meta Platforms apresentarem os agrados aos investidores. Os anúncios dessas últimas duas foram comemorados pelos investidores, que elevaram os preços das ações.

A Amazon e a Tesla continuam sendo os únicos membros das chamadas ações de tecnologia das “Sete Magníficas” que não pagam dividendos. Suas ações subiram cerca de 15% em 2024, superando o ganho de cerca de 6% do índice S&P 500

A empresa encerrou o trimestre com 1,52 milhão de funcionários, aproximadamente 4.000 a menos do que no fim de 2023, mas com 56.000 a mais do que um ano atrás. Isso aconteceu apesar de a Amazon.com ter cortado pelo menos 27.000 postos de trabalho no ano passado e de ter continuado a reduzir posições em várias unidades.

(Reportagem de Yuvraj Malik, em Bengaluru, e Greg Bensinger, em São Francisco; Reportagem adicional de Noel Randewich em Oakland, Califórnia)