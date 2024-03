Celular Seguro registra 30 mil alertas de bloqueio de aparelhos

Após o registro de perda, roubo ou extravio, os bancos e instituições financeiras devem fazer o bloqueio das contas. O procedimento e o tempo para a operação de cada empresa podem variar e estão disponíveis nos termos de uso do site e do aplicativo - disponível na Play Store (Android) e na App Store (iOS).

Como funciona o bloqueio?

O aparelho celular é bloqueado a partir do acionamento de um "botão de emergência". Ao registrar-se no programa, é possível indicar pessoas de confiança, que estarão autorizadas a efetuar os bloqueios. Também é possível que a própria vítima acione o botão acessando o site por um computador.

A reversão do bloqueio não é permitida pelo aplicativo. Segundo orientações do ministério, caso o usuário emita um alerta de perda, furto ou roubo, mas recupere o telefone em seguida, deverá solicitar os acessos através do contato com a operadora ou o banco.