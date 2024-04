Cor da roupa pode atrair ou repelir mosquito da dengue; veja quais evitar

Combinação de cor e cheiro. Quando não havia qualquer estímulo de odor, na maioria das vezes, os mosquitos ignoravam os pontos coloridos. Com uma borrifada de CO2, os mosquitos continuavam a ignorar caso fosse verde ou roxo. Entretanto, as cores vermelhas, laranja, preto ou ciano atraíam os mosquitos fazendo com que voassem em sua direção.

Filtrar essas cores atraentes em nossa pele ou usar roupas que evitem essas cores pode ser outra maneira de evitar uma picada de mosquito.

Jeffrey Riffell, professor da Universidade de Washington

Gás CO2 aumenta a atividade das fêmeas. Em pesquisas anteriores da equipe de Riffell e de outros grupos, foi possível notar que o gás CO2, ao ser cheirado, aumenta o nível de atividade das fêmeas dos mosquitos em busca de um hospedeiro.

Estudos complementares são necessários. Os cientistas indicaram na publicação de 2022 que mais pesquisas eram necessárias para determinar como outros estímulos visuais e olfativos são capazes de interferir nas preferências dos mosquitos.

Proteja-se da dengue

Outras medidas são essenciais para evitar a dengue. A prevenção começa evitando a procriação do seu vetor. O Aedes aegypti é um inseto urbano atraído por reservatórios de água, porque as fêmeas depositam os ovos na superfície da água limpa. Tais recipientes podem ser: