Estes Apple Watches ficaram mais baratos; veja qual o melhor para você

Se você está de olho em um Apple Watch, os relógios inteligentes da fabricante do iPhone, provavelmente já teve aquele momento de dúvida sobre qual modelo escolher.

Com a chegada do iPhone 15, a Apple lançou uma nova versão do relógio inteligente, que ganhou novo cérebro: o chip S9 SIP, com CPU (5,6 bilhões de transistores, 60% a mais do que o da Series 8) e GPU 30% mais rápida.

E como já é esperado, a cada lançamento da Apple o valor do modelo anterior tem redução no preço. O Apple Watch Series 8, por exemplo, já pode ser encontrado a partir de R$ 3.500, em sua versão de 44 milímetros. Mas ainda há outros ainda mais baratos.