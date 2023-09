Qual o melhor suporte para celular? Este tem luz e giro em 360º

Geralmente, a fria é mais voltada para o branco e usada para dar mais foco.

Já a quente é mais amarelada, o que transmite sensação de conforto.

A neutra é próxima da luz natural.

Controle à distância

Esse suporte para celular possui controle remoto via Bluetooth, que serve para fotografar ou ajustar configurações como o brilho da câmera do seu smartphone.

É uma forma prática para poupar o trabalho de ter que pegar o celular para fazer isso.

