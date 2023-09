R$ 1.000 a menos: cupom dá desconto em notebooks da Samsung; vale a pena?

Está a fim de um notebook versátil e com configuração capaz de "aguentar o tranco"? Dois modelos da linha Galaxy Book3 360, da Samsung, estão com um cupom de desconto na Amazon no valor de R$ 1.000. A promoção é válida até 26 de setembro. (veja mais abaixo neste texto como usar o cupom)

A linha de notebooks Galaxy Book 360 tem uma característica particular: a tela desses modelos dobra completamente, fazendo com que eles possam ser usados como tablets.

Além disso, são compatíveis com a S Pen, caneta da Samsung para ser usada em telas sensíveis ao toque, o que faz com que esses notebooks sejam bem interessantes para quem trabalha com design.