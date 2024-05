"O Senhor dos Anéis" terá mais dois filmes

Andy Serkis repetirá seu papel como Gollum e será o diretor do primeiro dos dois filmes, que tem o título provisório de "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" ("O Senhor dos Anéis: A Caçada a Gollum", em tradução livre).

Peter Jackson, que dirigiu a trilogia "O Senhor dos Anéis" duas décadas atrás e três filmes da série "O Hobbit" será o produtor dos novos filmes.

Os filmes são baseados em livros escritos por J.R.R. Tolkien e se passam na fictícia Terra Média, habitada por humanos, elfos, hobbits e "anãos" (povo criado pelo autor).

Os filmes anteriores da franquia renderam quase 6 bilhões de dólares combinados na bilheteria mundial. O filme de 2003, "O Retorno do Rei" venceu 11 prêmios do Oscar, incluindo o de melhor filme.

Uma animação da franquia "O Senhor dos Anéis" que já havia sido anunciada, "The War of the Rohirrim", deve chegar aos cinemas em dezembro deste ano.

(Reportagem de Lisa Richwine)