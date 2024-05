Diretor de "Sociedade dos Poetas Mortos" Peter Weir receberá prêmio pela carreira em Veneza

ROMA (Reuters) - Peter Weir, o diretor australiano de "Sociedade dos Poetas Mortos" e "O Show de Truman - O Show da Vida", será homenageado por sua carreira no Festival de Cinema de Veneza deste ano, informaram os organizadores nesta quinta-feira.

Weir, de 79 anos, alcançou sucesso internacional com o clássico da arte de 1975 "Piquenique na Montanha Misteriosa", passando a trabalhar em Hollywood na década de 1980.

Seus outros filmes notáveis incluem "A Testemunha", de 1985, estrelado por Harrison Ford, e o épico marítimo "Mestre dos Mares - O Lado Mais Distante do Mundo", de 2003, com o também australiano Russell Crowe no papel principal.