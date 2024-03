Valentino contrata Alessandro Michele como novo diretor criativo

"A nomeação de Alessandro Michele marca outro momento crucial para a Maison Valentino", disse o chairman Rachid Mohamed Rachid em um comunicado.

"É uma honra incrível para mim", disse Michele. Ele ficará alocado em Roma, onde fica a sede da casa de moda.

A Kering comprou uma participação de 30% na Valentino no ano passado do fundo de investimentos Mayhoola, do Catar, com a opção de comprar o restante em cinco anos.

"Mal posso esperar para ver sua paixão, imaginação e dedicação em ação neste novo capítulo da Valentino", disse François-Henri Pinault, chairman e presidente-executivo da Kering, em um comunicado separado.

(Por Elisa Anzolin)