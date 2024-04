José Santa Cruz é velado no Rio, com presença de dubladores e família

José Santa Cruz foi velado na tarde deste sábado (27). Velório aconteceu no cemitério e crematório da Penitência, localizado no bairro do Caju. O ator morreu ontem, os 95 anos. A informação foi confirmada para Splash pela neta, Yve Franco.

Dublador Philippe Maia se despede de José Santa Cruz Imagem: Daniel Pinheiro/BrazilNews