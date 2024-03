Rei Charles está 'muito orgulhoso' de Kate por falar sobre descoberta de câncer

LONDRES (Reuters) - O rei britânico Charles está orgulhoso de Kate, a princesa de Gales, por sua coragem em falar sobre o tratamento de um câncer descoberto após uma cirurgia recente, disse o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira.

Charles está "muito orgulhoso de Catherine por sua coragem em declarar como ela fez" e "permaneceu em contato próximo com sua amada nora durante as últimas semanas", depois que eles passaram um tempo juntos no hospital, afirmou um porta-voz do Palácio de Buckingham.

Charles e sua esposa Camilla "continuarão a oferecer seu amor e apoio a toda a família durante esse momento difícil", acrescentou o porta-voz.