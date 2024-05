'Quero minha parte nos R$ 300 milhões': Copacabana vira loja não oficial da Madonna

O movimento em Copacabana, comparável ao do Réveillon, indica uma movimentação econômica intensa e dá argumentos ao prefeito Eduardo Paes (PSD), que investiu R$ 10 milhões dos cofres públicos no evento. Não faltaram críticas a esse investimento - nas redes sociais, muita gente disse que é um absurdo a prefeitura gastar com o show enquanto poderia investir em hospitais, escolas ou na segurança pública.

O prefeito se justifica citando a lotação dos hotéis, recorde para essa época do ano, e o movimento nos aeroportos e na rodoviária - que registra aumento de 30% no movimento neste final de semana. São esperados cerca de 150 mil turistas na cidade.

Ex-adversários em disputas políticas locais, Paes e Marcelo Freixo, presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), se uniram no mesmo discurso: "O show da Madonna coloca o Rio e o Brasil para o mundo inteiro, vai ser assunto no mundo inteiro. São mais ou menos R$ 300 milhões injetados na economia carioca. A cadeia produtiva do turismo é muito democrática: vai do dono do hotel, do dono do restaurante ao motorista do táxi, do Uber, ao vendedor do mate, todo mundo ganha. O turismo hoje é 8% do PIB brasileiro, é geração de emprego e renda", afirmou, em vídeo nas redes sociais.

Restaurantes de Copacabana

Citados por Freixo, os restaurantes de Copacabana aproveitam o movimento, mas, pela pesquisa da reportagem, desta vez não reajustaram os preços, como invariavelmente acontece dias antes de cada Réveillon. Nos estabelecimentos self-service nas ruas próximas ao local do show, o quilo da comida varia de R$ 59,99 a R$ 100, dependendo da sofisticação. "Até quinta-feira, 2, o movimento no restaurante não tinha mudado. Nesta sexta, já teve bem mais gente, o bairro está lotado", conta Almir Pereira, dono de um bar na avenida Nossa Senhora de Copacabana, a cerca de 400 metros do palco, que serve comida a R$ 59,99 o quilo.

Entre os mais sofisticados, a Churrascaria Palace, a poucos metros do palco, oferece rodízio por R$ 225. Também nas imediações, são famosos o Cervantes, com sanduíche de pernil com abacaxi a R$ 33, o Galeto Sat's com porções de coração de frango a R$ 52, e a Tasca Carvalho, onde a sardinha à escabeche custa R$ 35.