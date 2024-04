Glória Perez defende Davi Brito, vencedor do 'BBB 24': 'Cruel e covarde demais'

Davi Brito, o vencedor do Big Brother Brasil 24, está enfrentando uma semana turbulenta. Após o término do reality show, o motorista de aplicativo também descobriu que seu relacionamento com a cozinheira Mani Reggo chegou ao fim - conforme o mesmo relatou durante a gravação do programa 'Altas Horas'.

Para complicar ainda mais, o participante tem sido alvo de críticas fora da casa por sua postura pública em relação ao seu antigo romance.

No entanto, Glória Perez, autora da Rede Globo e torcedora fervorosa do participante durante sua participação no BBB, veio em sua defesa.

Em uma postagem no Instagram, Perez compartilhou uma imagem da vitória de Davi no programa apresentado por Tadeu Schmidt, acompanhada da legenda: "Cruel e covarde demais o que estão fazendo com esse menino. Força, Davi. Você vence mais essa prova de resistência: 'É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar'. E ele apontou você".

Não é a primeira vez que Perez sai em defesa do campeão do BBB. Durante a exibição da temporada, a criadora das novelas O Clone e Caminho das Índias defendeu o participante contra Wanessa Camargo.