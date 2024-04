'Parem de ficar falando': Davi responde aos boatos de término com Mani Reggo

Davi, campeão do Big Brother Brasil 24, participou do programa É De Casa no sábado, 20, e falou sobre os boatos de término com Mani Reggo. "Parem de ficar falando que não continuo com 'minha nega'", pediu.

Segundo o baiano, "tá tudo certinho" entre o casal. "Já encontrei com ela, já dei um beijinho nela", contou.

Boatos de término entre Davi e Mani surgiram nos últimos dias e tomaram força quando a irmã dela, Fabianna Rego, deu 'unfollow' no campeão do BBB no Instagram.

Ele chegou a tocar no assunto em live feita na última sexta-feira, 19. "Eu lutei muito, eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. Vai procurar outro assunto."

"A minha vida, eu resolvo. E não preciso de ninguém para resolver ela por mim. Uma boa noite a todos", finalizou.