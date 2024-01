Timberlake lança 'Selfish', nome de faixa da Britney; o que fala cada uma?

Apesar do esforço dos do fandom, tanto "Selfish" de Britney Spears quanto "Selfish" de Justin Timberlake perderam o primeiro lugar do ITunes dos EUA nesta segunda (29).

Quem não quis comprar essa briga foi a própria Britney Spears que, em um post em seu Instagram nesta segunda faz um elogio à música do ex e até um pedido de desculpas pelo que escreveu em sua autobiografia: "Quero me desculpar por algumas das coisas que escrevi em meu livro. Se ofendi alguma das pessoas com quem realmente me importo, sinto profundamente… Também queria dizer que estou apaixonada pela nova música de Justin Timberlake, 'Selfish'."

Apesar de não pedir desculpas nominalmente, não é difícil saber que trata-se de um recado ao cantor.

Justin já havia feito um mea culpa em 2021, quando pediu desculpas a ex em um post no Instagram. O pedido veio depois do lançamento do documentário "Framing Britney Spears: A Vida de uma Estrela", que expunha os problemas de saúde mental da cantora e as polêmicas de sua tutela.

Parece que o clima amistoso se instaurou entre o ex-casal — resta saber se os fãs concordam com isso.