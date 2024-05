Ex-BBB Marcela fala de situação no Sul e pede: 'Não parem de olhar pra cá'

Ajuda. "A gente vê lá nos abrigos as pessoas com as poucas coisas que ainda têm, coisas que elas conseguiram levar embora e vivendo ali a base das doações, das roupas que as pessoas estão doando, das marmitas e dos medicamentos que estão chegando lá. Então realmente precisam de toda ajuda possível aqui no Sul. O momento agora é de auxiliar o máximo de pessoas possível."

É tudo muito triste. Porque as pessoas perderam pessoas, perderam suas casas, seus itens. Estava atendendo uma gestante que perdeu todo o quartinho de bebê. Gente que ficou horas em cima do telhado com os pés dentro da água e estava todo machucado. Tem todos os tipos de história. É um cenário muito triste, muito surreal. Marcela Mc Gowan

Apelo. "Se eu pudesse dizer uma coisa para as pessoas é para não pararem de olhar para cá daqui um tempo, porque isso é só o começo. Essa parte é a mais aguda da situação, mas ainda vai ter muita coisa para ser resolvida."