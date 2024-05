Andreia chama atenção de Jey Jey após cantoria em A Grande Conquista

Andreia: "Dá uma policiada em você, nas suas atitudes, suas posturas".

Jey Jey: "É, eu vou [me policiar]".

Andreia: "Seu jeito é super legal, você é uma menina super educada, você tem um jeito de falar bem diferente. Imagina se você está movimentando as crianças, se as crianças e os adolescentes estão gostando do seu jeito. Agora você tem que começar a se policiar na sua postura, porque você vai ser exemplo".

