A Grande Conquista: Felipe Araújo agita festa da reta final da Vila hoje

Felipe Araújo é a atração convidada. O cantor é irmão de Cristiano Araújo, morto em acidente em 2015. Além disso, Felipe é dono do hit "Última Noite", com Luan Santana.

O tema da festa será "street". O evento acontece esta noite, e os melhores momentos serão exibidos no programa de quinta-feira (9).

