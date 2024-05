Participantes de A Grande Conquista encaram prova de resistência

Os 30 vileiros vão encarar uma Prova de Resistência Na dinâmica, os jogadores devem usar a força dos braços para ficarem pendurados numa estrutura suspensa.

Os três participantes que permanecerem por mais tempo ganharão um prêmio em dinheiro: R$ 10 mil. A disputa é individual, mas os 30 conquisteiros serão divididos em três grupos. Entre as regras do desafio, só será permitido usar as mãos e braços para se pendurar na estrutura.

A prova irá ao ar no programa desta quarta-feira, 08/05.

