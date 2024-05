Mari cobra higiene em A Grande Conquista e avisa: 'Comigo é poucas ideias'

MC Mari: "Gente, vou avisar uma coisa: não sei como era na casa de vocês, mas vou avisar como é aqui. Porque, a partir do momento em que a gente chega na casa de, querendo ou não, outras pessoas, a gente tem que seguir regras. Banheiro é o principal, e higiene para todos. Agora eu já cheguei ali e tinha papel sujo dentro do vaso sanitário. Lixo é no lixo. A próxima vez que eu vir no vaso, eu vou pegar o papel e jogar em cima da mesa. Então estou avisando. Comigo é muito poucas ideias. Respeito todo mundo aqui, mas higiene dentro da casa vai ser higiene. Banheiro feminino: todas nós, mulheres, usamos. Ninguém faz xixi em pé, né? Então faz xixi sentada. Se limpou, pegou seu absorvente, dobrou com papel higiênico, botou dentro do lixo".

Brunna: "Ô, amiga, obrigada! Na nossa casa a gente tem um sério problema com isso".

MC Mari: "Já estou avisando para ficar muito claro".

