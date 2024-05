Belo desabafa após término com Gracyanne: 'Continuarei acreditando no amor'

Uma nova versão do Soweto arrasta fãs pelo Brasil. Belo se diz feliz em ver que a nova roupagem do grupo de pagode que marcou os anos 90 está sendo abraçada pelos amantes da música.

"O Soweto é um marco da música brasileira, um dos principais e mais simbólicos grupos do pagode, marcando gerações. Ao longo desses 30 anos, muitas coisas mudaram, a música passou por atualizações, mas a gente fez com que o público continuasse conectado com as canções, mesmo com o passar do tempo. Isso é emocionante e especial", destaca.

Choro de Belo marcou os integrantes de Soweto. Claudinho exaltou o músico por conseguir imprimir suas emoções na voz. "Ele passa por um momento de forte emoção e conseguiu demonstrar isso na música. Belo é um grande intérprete, mas com esse ''Q'' além, tocou ainda mais as pessoas e a gente. Não tem como não se emocionar."

Madonna "cancela" show do Soweto no Rio. O grupo faria shows em solo carioca neste final de semana, mas teve de cancelar o evento deste sábado (4) por orientação das autoridades públicas. Assim, os fãs de pagode poderão curtir Madonna hoje e ir ao show de Belo e cia no domingo (5).

"Para a gente, o cancelamento do primeiro dia foi uma surpresa, mas era uma questão técnica. Não haveria contingente policial para os dois eventos no sábado. Madonna é querida no mundo todo, uma grande artista. Eu iria com certeza ao show, mas vou trabalhar em São Paulo", finaliza Claudinho.

Fim do casamento

Separados há 8 meses. Segundo a cobertura de Pasin, de Splash, Belo e Gracyanne já não são um casal há alguns meses, inclusive, já entraram na Justiça com documentação para a separação.