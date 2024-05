Grávida, Miss Brasil 2008 está desaparecida há três dias após chuvas no RS

Miss Brasil 2008, Natália Anderle, do Rio Grande do Sul Imagem: Flávio Florido/UOL

Chuvas no Sul

As fortes chuvas que causaram estragos no Rio Grande do Sul nos últimos dias chegaram aos municípios de Santa Catarina. O governo federal adiou o CPNU (Concurso Público Nacional Unificado), que seria realizado no próximo domingo (5).

A recomendação da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, à tarde, foi de "evacuação imediata" de parte do centro histórico da capital. Caso o nível do Guaíba ultrapasse seis metros, a região inundaria rapidamente, informou o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS. Às 18h desta sexta-feira, o nível estava em 4,69 metros.

Há pelo menos 68 pessoas desaparecidas no Rio Grande do Sul e centenas de ilhadas em ambos os estados. "É o pior desastre já registrado na história do estado", disse o governador Eduardo Leite (PSDB). Segundo ele, algumas regiões receberam mais de 800 milímetros de chuva.