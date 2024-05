Bailarino de Madonna chama atenção com biquíni fio-dental em praia do Rio

Os bailarinos da Madonna têm aproveitado o Rio de Janeiro nos últimos dias. Com as altas temperaturas, um deles, Prince, saiu do hotel para curtir o dia de sol. Ele acabou chamando atenção pelo biquíni fio-dental.

O que aconteceu

Nesta quarta-feira (1º), o bailarino aproveitou o dia ensolarado na praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no bairro vizinho onde está hospedado. Em uma foto no story do Instagram, ele apareceu com um biquíni fio-dental laranja no mar carioca.

Em outro clique, o bailarino também postou uma foto do visual. Ele registou o Morro dos Irmãos e as pessoas curtindo a praia de Ipanema.