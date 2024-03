Longe da TV, ex de Susana Vieira revela por que abriu lanchonete

Fora da TV, Sandro Pedroso, 40, revelou por que decidiu abrir uma lanchonete. O ex de Susana Vieira negou ter feito uma estratégia de marketing na inauguração.

O que aconteceu

Sandro Pedroso admitiu que abriu a lanchonete para ter uma renda extra. "Tenho vários colegas meus que também estão na luta, precisando trabalhar... Não temos tantas oportunidades no mercado. Decidi arregaçar as mangas e ir para cima", disse em entrevista à Vogue.

O ator comentou sobre a repercussão e negou que tenha usado do marketing. "Não foi uma estratégia de marketing, mas acabou que viralizou. Se fosse uma estratégia, teria que estar com todas as peças funcionando, mas no Instagram só temos duas fotos, ainda não tenho cardápio digital e nem coloquei em aplicativos de entrega... Mas que bom que viralizou, né? Agora, pelo menos, as pessoas vão acabar conhecendo!"