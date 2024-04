Luana Piovani apoia desabafo de Samara Felippo sobre ataque racista à filha

No texto, o casal afirma que pediu desculpas à Samara e sua família, e que se consideram "uma família progressista, que há anos busca caminhar e evoluir numa educação antirracista". Ao afirmar que a filha "sempre foi uma menina educada e afetiva com as amigas", os pais também negaram que a garota tenha "denúncias prévias de mau comportamento". "É uma adolescente em formação como cidadã — como os filhos de todos vocês. Que comete erros e acertos, como todos nós já cometemos em nossas vidas", disseram.

A Samara e sua filha devem estar lidando com as dores do ataque. Por aqui estamos tratando das nossas dores também, dando suporte emocional às nossas filhas adolescentes para passarmos pela turbulência e levarmos lições construtivas de todo esse processo. Todos nós estamos de certa forma enlutados com esse caso. Trecho do comunicado enviado pelos pais