Viih Tube exibe momento em que descobriu segunda gravidez

Depois do anúncio no programa matutino da Globo, a famosa postou em seu Instagram um vídeo com o momento no qual descobriu a gravidez. "Estamos grávidos de novo! Depois de 3 meses tentando, vimos o positivo! Já estamos com 12 semanas, quando compartilhei a trajetória no começo de abril, contando que desde novembro estávamos tentando, eu já estava gravidinha", escreveu ela na legenda.

No vídeo compartilhado, Viih se mostra muito emocionada com o resultado positivo do teste. "Reparem que eu não conseguia nem olhar para o visor, com medo de que fosse mais um negativo, mas o positivo já estava lá. Estamos muito felizes, mamães que estão tentando, acreditem! Uma hora o positivo vem", disse em seu texto nas redes sociais.