Ed Gama desabafa após um mês do fim do BBB 24: 'Tomei muito hate'

No entanto, não foi só flores. O humorista afirmou que recebeu muitas mensagens ofensivas durante esse tempo. "Eu fui o 27º participante da casa! Tomei hate o tempo todo!".

Tenho uma filosofia que é de não me levar muito a sério, mas a quantidade assustou. Quando você vê, tem cem pessoas te xingando, posta uma foto e tem mil pessoas te xingando. Ed Gama

Porém, ele tentou tirar proveito até mesmo dessa situação. "Eu me diverti com o hate também, ri de muitas coisas, sempre tem alguém dando pitaco, me coloquei à prova e consegui sair vitorioso. Hoje recebo mensagem de gente que me tacou hate, mas depois me procurou para se desculpar", finalizou.