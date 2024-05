'No Rancho Fundo': Blandina dá surra em Marcelo Gouveia na frente de todos

No capítulo de quarta-feira (8), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Blandina (Luisa Arraes) dá uma surra em Marcelo Gouveia (José Loreto).

O que vai acontecer

Depois de descobrir sobre a a turmalina paraíba, a vilã faz amizade com Quinota (Larissa Bocchino). Quando as duas estiverem conversando no restaurante do hotel, serão surpreendidas com a chegada de Gouveia.