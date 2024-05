Quinota faz revelação para Marcelo Gouveia: 'Tô apaixonada por outro'

No capítulo de sábado (4), da novela das 6 "No Rancho Fundo" (Globo), Quinota (Larissa Bocchino) faz uma revelação para Marcelo Gouveia (José Loreto).

O que vai acontecer

Depois de surpreender a filha de Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) com sua visita, o vilão tenta se explicar por ter sumido após ter largado a garota no altar. "Eu fui obrigado a desaparecer por uns tempos. Sua família queria me matar depois do casamento na delegacia, Quinota! Teu irmão disse que tu ia ficar viúva! Teus irmãos foram me perseguir no hotel, pra me pegar", fala.