Fernanda Souza só fez teste para 'Alma Gêmea' porque perdeu voo: 'Presente'

Eu estava sem contrato com a Globo e eu queria fazer uma novela novamente. Estava fazendo uma peça de teatro e no dia do teste fui chamada de última hora. Estava no aeroporto e tinha acabado de perder o voo, o próximo avião demoraria três horas para sair e, nesse tempo, o diretor da novela me ligou e me chamou para fazer o teste naquele mesmo dia. Fui para os Estúdios Globo e usei o tempo que estava na caracterização do cabelo para decorar o texto.

Durante o teste, a atriz apresentou duas versões da personagem — uma mais romântica e outra mais divertida — aos diretores. "Não tive tempo de construí-la, só fiz da melhor maneira possível. Por isso, é como se a Mirna morasse dentro de mim, foi tudo muito rápido e, mesmo assim, foi aprovado pelos diretores".

Depois de algum tempo, ela recebeu uma ligação e a confirmação de que faria o papel na novela das 6. "Me conectei imediatamente com a personagem. A versão da Mirna que foi ao ar é a mais extrovertida e eu não tive nenhuma preparação para isso. O único treino que fiz foi o de prosódia para ajustar o sotaque, já que eu sou de São Paulo e a Mirna é do interior do estado."

Para mim, ela foi um grande presente porque foi a primeira vez que fiz comédia e eu nem imaginava que poderia... Sou muito grata até hoje ao Walcyr e ao Jorginho [Fernando, diretor] porque eles me deram uma grande oportunidade de crescimento quando me deram esse papel. Eu não era uma atriz muito experiente nessa área.

Mirna (Fernanda Souza) e Crispim (Emílio Orciollo Netto ) em "Alma Gêmea" Imagem: Globo/Acervo

Cenas marcantes

Fernanda lembra com carinho da cena em que empurrou a vilã Cristina (Flávia Alessandra) em um chiqueiro. Normalmente, a Mirna assistia seus pretendentes sendo jogados no chiqueiro, mas, dessa vez, ela que jogaria. "A Flávia é uma pessoa muito leve e divertida. Foi uma cena muito aguardada por todos. Tomei cuidado para não machucá-la. Teve um momento que literalmente tive que esfregar a cara dela na lama. O mais divertido foi que muita gente caiu no chiqueiro, quase todo o elenco entrou."