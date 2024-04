Após prisão, Antenor recebe ajuda inesperada e vive reviravolta em final

No capítulo de 'Paraíso Tropical' desta sexta-feira (26), Lúcia procura Antenor e pergunta se ele ainda a quer como mãe de seus filhos. Os dois se beijam com paixão. Fred avisa Camila que fará um curso nos Estados Unidos e pede que ela espere um pouco para entrar com o pedido de separação.

Antenor e Lúcia recebem Belisário e Virgínia para jantar. Paula e Daniel chegam, para surpresa de Antenor. Daniel e Antenor, após uma conversa, fazem as pazes e se abraçam emocionados. Antenor e Lúcia viajam. Depois de três meses, Bebel e Tatiana conversam sobre a gravidez de Bebel.

Ivan e Marion discutem e, sem perceber a chegada do delegado Hélio, ele a ameaça dizendo que irá contar tudo o que sabe sobre ela. Marion revela a Hélio que bajulou a mulher de Daniel por interesse profissional e que até Belisário detestava Taís.