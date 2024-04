A Grande Conquista: Vileiros não resistem à tentação e sofrem consequências

Fred apareceu com uma proposta tentadora em A Grande Conquista 2 (Record). Alguns vileiros não resistiram e sofrerão as consequências da escolha.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A inteligência artificial do programa sugeriu uma "festa" nesta sexta-feira (26). Ele perguntou se as casas gostariam de participar do evento open food, que contaria com salgadinhos, doces e outros itens de "festas infantis".