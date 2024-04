Como Madonna mudou vida de fã, ex-usuária de drogas: 'Sonho em vê-la'

"Eu vou dançar pro meu filho!"

Madonna compartilhou o vídeo em que Maria dançava para aliviar o luto pela morte do filho. "Você está se sentindo sem esperanças hoje? A vida parece ser uma notícia ruim atrás de outra? O apocalipse parece estar perto? Acho que muitos de nós nos sentimos do mesmo jeito. Em dias como esses, nós só temos que aumentar a música e dançar", escreveu a artista. O vídeo já está indisponível no perfil de Madonna.

maria solange a marina silva de manaus dançando muito arrasando nos passos de dança fazendo coreografia ao som de holiday da cantora madonna pic.twitter.com/1vMetojfsm -- cooperativa acervo de memes (@acervodememesb) February 15, 2023

Pedro Paulo, filho de Maria, havia morrido havia 3 meses, assassinado. Ele também era dependente químico. "Para amenizar a minha dor, fui ao bar do Edmar, na Joaquim Nabuco, em Manaus. Aí eu pedi para ele que ele colocasse uma música que eu queria dançar para o meu filho", contou em entrevista a Splash.

Mesmo contra a vontade de Maria, o vídeo foi parar nas redes sociais e viralizou. "Nossa, quando eu soube que Madonna tinha me notado, eu quase desmaiei. Comecei a chorar, a gritar, a dizer, 'eu não acredito!'. Um nervoso de felicidade, eu estava impactada [...] Querendo ou não, depois de Deus, Madonna é responsável, sim, pela minha felicidade, pela minha transformação".

Dependência química e recuperação

Maria foi usuária de drogas por mais de três décadas. "E [o início] foi curiosidade, influência, amizade. Maconha, cocaína e crack. [...] Eu já tinha uns 37 anos quando comecei a usar cocaína. Cheguei a perder casa, perdi tudo pela droga. Lá em Manaus foi o fundo do poço. Infelizmente, perdi meu filho por causa dessa maldita droga".